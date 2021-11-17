Киев ответил на предложение разместить нелегалов на Украине

Лучший способ для Евросоюза (ЕС) привлечь Киев к решению проблемы миграционного кризиса на границе с Белоруссией — сосредоточить усилия на помощи Украине стать членом ЕС. Об этом в среду, 17 ноября, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью каналу «1+1», видеофрагмент которого был размещен на видеохостинге YouTube.

Так украинский дипломат прокомментировал предложение немецкого депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида разместить нелегальных мигрантов из Белоруссии на украинской территории.

«Мы координируемся с нашими партнерами, на официальном уровне никаких подобных предложений не звучало. Вообще лучший способ привлечь нас к чему угодно — это взять нас в ЕС. Вот когда мы будем членами ЕС, тогда мы будем 100% координировать свои усилия и вместе нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же Германией», — сообщил глава ведомства.

Также Кулеба призвал Нильса Шмида и других немецких депутатов помочь Киеву присоединиться к ЕС, чтобы в дальнейшем «обмениваться мнениями».

«А пока нам советов давать никаких не надо», — подытожил министр.

Ранее, 10 ноября, депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид заявил, что беженцев, которые стремятся попасть из Белоруссии в Польшу, для начала можно разместить на Украине до того, как они оформят убежище в странах Европейского союза. Разрешив мигрантам находиться на украинской территории, Европа продемонстрирует, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС, заявил парламентарий.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил СДПГ взять к себе мигрантов с белорусско-польской границы.

Он отметил, что миграционный вопрос стал ключевой темой на заседании Совбеза Украины и все ведомства получили соответствующие указания. Также Данилов подчеркнул, что при повторении ситуации с прорывом на границе Украина будет действовать адекватно.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши обострился 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают.

В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения. Накануне Следственный комитет Белоруссии заявил, что среди пострадавших от применения специальных средств и боеприпасов польскими силовиками на границе есть женщины и дети.

В результате столкновений 16 ноября пострадала сотрудница погранохраны Польши — мигранты кинули в нее камень. Также серьезное ранение получил польский полицейский при попытке помешать беженцам перейти границу со стороны Белоруссии.