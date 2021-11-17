Путин назвал препятствие для вывода новых лекарств на рынок

Излишняя бюрократия при выводе новых лекарств на рынок в настоящее время является помехой. Об этом 17 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий в России.

По его словам, вывод новых лекарственных препаратов на рынок должен быть основательным и сопровождаться фундаментальными исследованиями, но излишняя бюрократия мешает этому? и не только в гонке на внешних рынках.

Как отметил Путин, он неоднократно говорил об этом с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко.

«Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные и фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок. Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает», — подчеркнул он, говоря о докладе по разработке нового препарата от некоторых онкозаболеваний.

В ходе этого же совещания Путин указал на необходимость законодательных механизмов, регламентирующих получение и использование генетических данных человека. По словам, лидера, все решения должны быть взвешенными.

Технологии должны быть понятны, признаны исследователями и бизнесом, а также приняты обществом, подчеркнул он.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что программа по генетическим исследованиям будет продлена до 2030 года. В 2020 году были утверждены план реализации программы на трехлетний период и комплексный план научных исследований, которые реализуются в рамках программы, отметила она.