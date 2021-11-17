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Выплату на третьего ребенка значительно увеличат в Приморье

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В 2022 году в Приморском крае увеличат размер выплаты, которые получают семьи при появлении третьего или последующего ребенка. Для получения поддержки родителям следует обратиться в многофункциональный центр или на портал госуслуг.

Ежемесячная выплата будет составлять 15,8 тыс. рублей. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума в 2022 году, пишет Vostokmedia. Получать пособие семьи могут до тех пор, пока ребенку исполнится три года.

Впервые поддерживать семьи при рождении третьего и последующего ребенка в России начали в 2013 году. В 2021 году на данный вид социальной поддержки из бюджета Приморья направлено почти 1,5 млрд рублей. Ежемесячно выплаты получают почти 10 тыс. семей.

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