Выплату на третьего ребенка значительно увеличат в Приморье

В 2022 году в Приморском крае увеличат размер выплаты, которые получают семьи при появлении третьего или последующего ребенка. Для получения поддержки родителям следует обратиться в многофункциональный центр или на портал госуслуг.

Ежемесячная выплата будет составлять 15,8 тыс. рублей. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума в 2022 году, пишет Vostokmedia. Получать пособие семьи могут до тех пор, пока ребенку исполнится три года.

Впервые поддерживать семьи при рождении третьего и последующего ребенка в России начали в 2013 году. В 2021 году на данный вид социальной поддержки из бюджета Приморья направлено почти 1,5 млрд рублей. Ежемесячно выплаты получают почти 10 тыс. семей.