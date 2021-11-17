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Правительство обновило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий

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Правительство России утвердило обновленный вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина в среду, 17 ноября.

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С точки зрения географии список не изменен, отметили в правительстве. Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции документа, продолжат получать положенные им льготы, компенсации и государственные гарантии.

«Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений», — объяснили в правительстве необходимость нового варианта перечня.

Список в настоящее время более структурировали, он соответствует сложившемуся муниципально-территориальному устройству РФ. В силу перечень вступит с 1 января 2022 года.

По данным «Газеты.Ru», в этот перечень территорий Крайнего Севера целиком вошли Камчатский край, Магаданская область, Саха-Якутия, а также Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Мурманская область.

Отдельными районами в него вошли части Алтая, Тывы, Бурятии, Карелии и Коми, также Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Красноярского и Пермского краев, и некоторые районы Сахалинской, Амурской, Иркутской, Томской, Тюменской и Архангельской областей. Также в списке районы Ханты-Мансийского автономного округа.

15 ноября президент России Владимир Путин утвердил указ, согласно которому с 1 января 2022 года прекратит действовать ряд указов 1992–1994 годов, касающихся перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, в том числе в республиках Бурятия, Карелия и Коми, а также трех районах Пермского края. Отсутствие четкой структуры предыдущего документа приводили к сложностям в правоприменительной практике.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов, отметил, что документ не повлияет на получение северных надбавок. На это же указывал и глава республики Коми Владимир Уйба, говоря о своем регионе.

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