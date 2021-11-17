ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), юрисдикция которого распространяется на РФ как страну-члена Совета Европы, выступил стороне школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель. Подробности соответствующего решения Страсбургского суда представил в обобщении Верховный суд РФ.

В документе отмечается, что учитель оскорбил ребенка, когда тот и еще несколько учеников опоздали на занятие. Педагог назвал своего подопечного дураком, идиотом и деревенщиной. Также наставник добавил, что его ученик — сын «тупого полицейского». При этом суду известно, что отец ребенка служит в правоохранительных органах Хорватии.

Когда школьник пожаловался директору учебного заведения, учитель, оскорбивший мальчика, заявил, что «когда вы говорите дураку, что он дурак, это не должно быть для него оскорблением», говорится в решении ЕСПЧ от 22 апреля 2021 года.

Уточняется, что ребенку была оказана психологическая помощь в связи с рассматриваемыми событиями. Медик поставил ему диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство». Согласно заключению психолога, школьник страдает от «острого тревожного расстройства».

Отец мальчика сообщил об инциденте в различные ведомства Хорватии, но школа ограничилась беседами, прокуратура отклонила жалобу заявителя, а Конституционный суд признал жалобы неприемлемыми. После этого семья ученика обратилась в ЕСПЧ.

«Суд пришел к выводу: любые акты насилия или жестокого обращения со стороны учителей и других должностных лиц в учебных заведениях невозможно совместить с правом детей на образование и уважение их частной жизни», — сказано в решении суда.

Согласно постановлению суда, некоторые оскорбления учителя в адрес заявителя были направлены на то, чтобы наказать его и его одноклассников. Однако ряд оскорбительных высказываний педагога суд счел «беспричинными словесными оскорблениями в адрес заявителя».

Страсбургский суд также указал, что власти Хорватии должны принять надлежащие законодательные и образовательные меры для запрещения любых форм насилия в образовательных учреждениях при любых обстоятельствах и обеспечить «нулевую степень терпимости» по отношению к любому жестокому обращению.

Отмечалось, что заявитель просил ЕСПЧ предоставить ему компенсацию размером в €15 тыс. Суд счел необходимым выплатить пострадавшему компенсацию в полном объеме.

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