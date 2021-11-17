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Экономист объяснил скупку иностранной валюты россиянами

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Экономист, аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Коренев объяснил интерес россиян к формированию долларовых накоплений.

Ростовой портрет: каковы дальнейшие перспективы рубля
Российская валюта продолжает укрепляться

В беседе с Lenta.Ru в среду, 17 ноября, специалист спрогнозировал, что рубль и дальше будет падать, а доллар — дорожать. По его мнению, скорость этого процесса будет зависеть от множество труднопредсказуемых факторов, таких как цены на нефть и газ, геополитическая обстановка, ситуация с коронавирусом. Волатильность на валютном рынке и объясняет интерес россиян к формированию долларовых накоплений, считает эксперт.

Коренев отметил, что рост спроса связан с неожиданным укреплением рубля, которое сделало долгосрочную покупку валюты более выгодной. Он пояснил, что в основном валюту покупают для формирования пенсионных накоплений, запаса на черный день.

Экономист пояснил, что исторически рубль всегда дешевеет относительно доллара, потому выгода приобретения валюты была очевидной. Но что дальше будет происходить с нацвалютой на короткой дистанции, зависит от очень большого количества факторов.

На этой неделе доллар укрепился к рублю, поднявшись до 73,41 рубля впервые с 22 октября. Ослабление рубля эксперты связывают с обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Кроме того, страны ЕС рассматривают возможность введения санкций против России.

Ранее 17 ноября Центробанк опубликовал материалы, в которых говорится, что совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре 2021 года составил $4,7 млрд— на 48% больше, чем в августе.

8 ноября аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов объяснил рост курса валют перед Новым годом. По его словам, в России новогодние выходные длятся около десяти дней, за это время увеличивается потребление товаров и услуг. По словам Маслова, для закупок нужна иностранная валюта, это приводит к спросу на нее и ослаблению рубля.

7 ноября начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин назвал лучшие валюты для хранения сбережений. По его словам, самым эффективным способом хранения и расширения сбережений является портфель валют. При этом не стоит отдавать предпочтение консервативному портфелю, в который входит только рубль, доллар и евро, подчеркнул специалист. Эффективнее будет использовать те варианты, которые включают и другие валюты, потенциально более доходные в определенный момент.

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