Изъятые у контрабандистов 64 редкие иконы передали в российские музеи

Музейный фонд России пополнили редкие иконы, изъятые УФСБ у контрабандистов при попытке вывоза из страны. Об этом в среду, 17 ноября, «Известиям» сообщили в Министерстве культуры РФ.

По данным ведомства, всего было возвращено 64 иконы. 11 из них, относящихся к старообрядчеству, теперь переданы Музею Андрея Рублева. Остальные уйдут в другие музеи.

«Мы получили иконы (темперная живопись на деревянной основе) и несколько предметов декоративно-прикладного искусства — это меднолитая пластика XIX века. Иконы тоже в основном датируются XIX веком. Они были созданы в известных старообрядческих иконописных центрах: Ветка, Гуслицы, возможно, Холуй <…> Иконы, безусловно, чрезвычайно интересные. Есть, например, икона редкой иконографии, очень ценимой в старообрядческой среде, — «Всевидящее око Божие». А одна икона — «Введение во Храм» — имеет круглую основу (тондо), она, вероятно, из церковного иконостаса», — рассказал «Известиям» директор Музея Андрея Рублева Михаил Миндлин.

22 января текущего года Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю были возвращены 12 икон, похищенных и вывезенных фашистами из СССР в Германию в годы Великой Отечественной войны. Иконы были обнаружены за рубежом у частного коллекционера. Где именно были найдены иконы, не уточнялось.

В начале ноября 2017 года Русский музей получил в коллекцию 13 икон XVIII–XIX веков, которые также были изъяты ФСБ у контрабандистов. Сообщалось, что иконы написаны в разных художественных центрах России, некоторые из них принадлежат старообрядческому письму.