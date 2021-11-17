Прямой эфир
Наука
Для подготовки к полетам на Crew Dragon отобрали четырех космонавтов РФ
Общество
Путин призвал регламентировать использование генетических данных человека
Общество
На помощь пострадавшим от ЧС аграриям ДФО выделят 1,4 млрд рублей
Общество
В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к школьному порталу
Мир
СК Белоруссии признал преступлением действия Польши против мигрантов
Мир
Эстонские резервисты установят временные заграждения на границе с Россией
Недвижимость
Спрос на загородное жилье в России вырос на 4%
Интернет
Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу

Изъятые у контрабандистов 64 редкие иконы передали в российские музеи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музейный фонд России пополнили редкие иконы, изъятые УФСБ у контрабандистов при попытке вывоза из страны. Об этом в среду, 17 ноября, «Известиям» сообщили в Министерстве культуры РФ.

Хоть святых выноси: из валдайской обители похитили святыню
Полиция в течение месяца раскрыла дерзкую кражу Иверской иконы Божией Матери

По данным ведомства, всего было возвращено 64 иконы. 11 из них, относящихся к старообрядчеству, теперь переданы Музею Андрея Рублева. Остальные уйдут в другие музеи.

«Мы получили иконы (темперная живопись на деревянной основе) и несколько предметов декоративно-прикладного искусства — это меднолитая пластика XIX века. Иконы тоже в основном датируются XIX веком. Они были созданы в известных старообрядческих иконописных центрах: Ветка, Гуслицы, возможно, Холуй <…> Иконы, безусловно, чрезвычайно интересные. Есть, например, икона редкой иконографии, очень ценимой в старообрядческой среде, — «Всевидящее око Божие». А одна икона — «Введение во Храм» — имеет круглую основу (тондо), она, вероятно, из церковного иконостаса», — рассказал «Известиям» директор Музея Андрея Рублева Михаил Миндлин.

22 января текущего года Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю были возвращены 12 икон, похищенных и вывезенных фашистами из СССР в Германию в годы Великой Отечественной войны. Иконы были обнаружены за рубежом у частного коллекционера. Где именно были найдены иконы, не уточнялось.

В начале ноября 2017 года Русский музей получил в коллекцию 13 икон XVIII–XIX веков, которые также были изъяты ФСБ у контрабандистов. Сообщалось, что иконы написаны в разных художественных центрах России, некоторые из них принадлежат старообрядческому письму.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021