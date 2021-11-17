В Сети опубликовали рисунки футуристичного электромобиля Lada

Художник Никита Чуйко создал серию рендеров, предположив, как могла бы выглядеть электрический хетчбэк Lada в серийном исполнении. Изображения опубликовали 17 ноября на портале Quto.ru.

Внешне автомобиль напоминает Tesla Model 3. При этом машина сохранила фамильные черты нынешнего «икс-стиля», которые был придуман дизайнером марки Стивом Маттином. Электромобиль Lada получит узкие матричные фары, маленькую решетку радиатора, рельефный капот и убирающиеся в кузов ручки дверей.

По версии Quto, такой автомобиль может получить силовую установку от модели Renault Kangoo E-Tech Electric.

24 августа президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что компания планирует запустить производство электромобилей Lada в 2027–2028 годах. Концерн обсудит эти планы с правительством РФ.