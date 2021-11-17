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Эксперт объяснил сокращение вложений РФ в госдолг США

Эксперт Остапкович объяснил сокращение вложений РФ в госдолг США
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Сокращая объем вложений в американские государственные ценные бумаги, Россия просто перераспределяет эти деньги между другими активами — в частности, вкладывается в драгоценные металлы, в китайский юань и евро. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя снижение РФ инвестиций в ценные бумаги США до $3,9 млрд в среду, 17 ноября.

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Ранее в этот же день из отчета министерства финансов США стало известно, что Россия сократила объем вложений в американские госбумаги в сентябре до $3,918 млрд по сравнению с августовскими $4,004 млрд. В первый месяц осени крупнейшим держателем американских ценных бумаг осталась Япония — около $1,3 трлн. На втором месте идет Китай с почти $1,05 трлн, на третьем — Великобритания с показателем в $566,5 млрд.

По словам Остапковича, вложения Банка России в госбумаги США доходили в 2013 году до $150 млрд, а сейчас они понизились до $4 млрд, что составляет 3/10% вложений Японии в американские госбумаги. РФ сейчас находится где-то на 52-м месте по вложениям в ценные бумаги Содениненных Штатов, отметил он.

Эксперт напомнил, что тенденция на сокращение российских инвестиций в госдолг США пошла с весны 2018 года: тогда у РФ примерно было в районе до $100 млрд вложений в американские ценные бумаги. Однако геополитические факторы, «постоянные угрозы даже риторического характера» со стороны Вашингтона привели к тому, что Москва решила выйти из госдолга Соединенных Штатов, потому что «разговор доходил то того, что заморозят все российские активы».

Так, в апреле 2018 года объем российских вложений в госдолг США снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд. Небольшой рост вложений был зафиксирован в августе 2019-го — до $9,3 млрд.

В марте 2020 года Россия более чем в три раза сократила суммы вложений в американские госбумаги: с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте. В апреле снова отмечался рост до $6,85 млрд за счет краткосрочных облигаций, но в мае суммы опять сократились с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

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