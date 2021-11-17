В Белоруссии назвали смешными обвинения со стороны Польши в кибератаке

Обвинения властей Польши в том, что с территории Белоруссии была произведена кибератака, в результате которой произошел масштабный взлом почтовых ящиков, звучит смешно. Об этом в среду, 17 ноября, заявил «Известиям» зампредседателя комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич.

«Про почтовые ящики это же вообще смешно. Это насколько дураками надо быть? Кто в прошлом году бесцеремонно влез в наши выборы? <…> Обвинения смешны, особенно со стороны Польши, которая просто бесцеремонно вмешивается во внутренние дела нашей страны», — сказал он.

По словам белорусского политика, реакция Минска на любые санкции будет адекватной. Также Гайдукевич подчеркнул, что в этом случае республика примет ответные меры, добавив, что Белоруссия будет прорабатывать этот вопрос вместе с Российской Федерацией.

Ранее в этот день пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер рассказал, что в июне произошел масштабный взлом почтовых ящиков в Польше, в том числе и правительственных, причем атака была произведена якобы из Белоруссии.

Произошедшее он назвал первым этапом попытки дестабилизации, вторым пресс-секретарь правительства счел миграционный кризис на границе двух стран.

Причем до этого власти Польши утверждали, что атака могла быть связана с деятельностью российских спецслужб. Всего было взломано около 4,5 тыс. электронных адресов, минимум 100 из них принадлежат членам бывшего и нынешнего правительств страны, депутатам, сенаторам, чиновникам.

Отношения между Польшей и Белоруссией осложнились на фоне миграционного кризиса. 8 ноября группа мигрантов направилась к границе стран. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. Беженцы предпринимают попытки прорвать заграждения.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.