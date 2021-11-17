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В России запустили проект бесплатной помощи автомобилистам на дорогах

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«Тинькофф Страхование» вместе с Mitsubishi запусило новый социальный проект «Помощь на дорогах». Специальные мобильные группы сервиса бесплатно и круглосуточно будут помогать попавшим в аварийные ситуации автомобилистам, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 17 ноября.

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«Помощь на дорогах» стала продолжением другого проекта «Тинькофф Страхования» «Линия помощи», в рамках которого специалисты круглосуточно помогают по телефону любым российским автомобилистам, попавшим в ДТП в России и мире.

Проект поможет автомобилистам в сложных и аварийных ситуациях и будет способствовать улучшению обстановки на дорогах, а также дорожно-транспортной инфраструктуры, отмечают его авторы. В составе автоэкипажей — специалисты, обладающие юридическими и техническими знаниями и навыками по оказанию первой медицинской помощи.

Мобильные групыы «Помощи на дорогах» помогут с оформлением европротокола при ДТП, в случае если сел аккумулятор, при проколах колеса и прочих происшествиях на дороге.

Кроме того, сотрудники проекта будут следить за состоянием разметки, дорожными знаками и при необходимости передавать данные в городские службы.

В настоящее время проект работает в Москве, дороги патрулируют 10 экипажей на автомобилях Mitsubishi L200. В ближайших планах — расширение проекта на другие города России.

«Как страховая компания мы видим, что из тысяч ДТП, которые случаются ежедневно, около 90% — случаи, когда обошлось без пострадавших и без сильных повреждений автомобиля. Тем не менее каждый такой случай — стресс для автомобилиста, и не все знают, как действовать в таких ситуациях», — рассказал генеральный директор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко.

По его словам, летом была запущена бесплатная телефонная «Линия помощи», для всех автомобилистов. Оказалось, что людям нужна и человеческая поддержка в сложных и спорных ситуациях, и профессиональная помощь. В итоге было решено помогать водителям сразу на дорогах.

Клиенты «Тинькофф», встретившие машины «Помощи на дорогах», смогут получить 10% кэшбэк на любое топливо на 30 дней. Для этого надо сфотографировать на дороге автомобиль «Помощи на дорогах» и выложить его в Instagram, отметив профиль «Тинькофф» (профиль пользователя при этом должен быть открыт).

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