ВЦИОМ назвал популярные способы передвижения россиян по городу

Большинство россиян предпочитают передвигаться по городу на личном автомобиле. Об этом 17 ноября стало известно из опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, автомобиль выбрали 45% опрошенных, 23% передвигаются на автобусах, троллейбусах и трамваях. Третье место заняли маршрутные такси, их назвали 10% граждан. Такси и метро выбрали лишь 8% и 6% опрошенных соответственно, еще 4% россиян ездят на велосипедах.

Кроме того, из опроса следует, что наибольшее количество респондентов считает главными критериями в поездке комфорт (30%) и скорость (23%).

Полностью довольны поездками на городском наземном транспорте оказались лишь 27% россиян. При этом количество полностью довольных личными автомобилями выше — 51%. Работой метро удовлетворены 36% граждан.

11 октября стало известно, что 74% российских интернет-пользователей делают покупки по интернету. Данные опроса показывают, что наибольшим спросом среди юзеров пользуется одежда и обувь (42%), а также мелкая бытовая техника (31%), авиа- и железнодорожные билеты, путевки (29%), электроника (27%) и товары для дома (25%).

29 июля ВЦИОМ сообщил, что самые популярные города в России, куда хотели бы переехать граждане, — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.