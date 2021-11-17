Прямой эфир
Наука
Для подготовки к полетам на Crew Dragon отобрали четырех космонавтов РФ
Общество
Путин призвал регламентировать использование генетических данных человека
Общество
На помощь пострадавшим от ЧС аграриям ДФО выделят 1,4 млрд рублей
Общество
В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к школьному порталу
Мир
СК Белоруссии признал преступлением действия Польши против мигрантов
Мир
Эстонские резервисты установят временные заграждения на границе с Россией
Недвижимость
Спрос на загородное жилье в России вырос на 4%
Интернет
Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу

ВЦИОМ назвал популярные способы передвижения россиян по городу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство россиян предпочитают передвигаться по городу на личном автомобиле. Об этом 17 ноября стало известно из опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Лимит исчерпан: зачем нужны автоматические регуляторы скорости в автомобилях
Технология может считывать дорожные знаки и подавать сигнал водителю

Так, автомобиль выбрали 45% опрошенных, 23% передвигаются на автобусах, троллейбусах и трамваях. Третье место заняли маршрутные такси, их назвали 10% граждан. Такси и метро выбрали лишь 8% и 6% опрошенных соответственно, еще 4% россиян ездят на велосипедах.

Кроме того, из опроса следует, что наибольшее количество респондентов считает главными критериями в поездке комфорт (30%) и скорость (23%).

Полностью довольны поездками на городском наземном транспорте оказались лишь 27% россиян. При этом количество полностью довольных личными автомобилями выше — 51%. Работой метро удовлетворены 36% граждан.

11 октября стало известно, что 74% российских интернет-пользователей делают покупки по интернету. Данные опроса показывают, что наибольшим спросом среди юзеров пользуется одежда и обувь (42%), а также мелкая бытовая техника (31%), авиа- и железнодорожные билеты, путевки (29%), электроника (27%) и товары для дома (25%).

29 июля ВЦИОМ сообщил, что самые популярные города в России, куда хотели бы переехать граждане, — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021