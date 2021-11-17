Две тротиловые шашки нашли в сгоревшей квартире в Москве

В сгоревшей квартире в Москве обнаружили две завернутые тротиловые шашки. Об этом в среду, 17 ноября, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Шашки обнаружили во время разбора после пожара в одной из квартир, расположенных на 3-м Дорожном проезде. После их убрали на безопасное расстояние, чтобы не спровоцировать взрыв.

Пока неясно, как они могли оказаться в квартире.

16 ноября стало известно о задымлении в гостинице «Космос» в Москве. Предположительно, задымление произошло на минус первом этаже, где находится складское помещение.