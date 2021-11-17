«Гомельтранснефть» ограничил прокачку по нефтепроводу «Дружба» в Польшу

Транзит нефти через Белоруссию в направлении Польши был временно ограничен в связи с тем, что белорусское транзитное предприятие «Гомельтранснефть» начало ремонт на одной из веток. Об этом в среду, 17 ноября, заявил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, «Гомельтранснефть» начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба». Прокачка в направлении Адамовой Заставы в Польшу была приостановлена ориентировочно на трое суток.

«Дружба» была построена в 1960-е годы. Нефтепровод связывает Волго-Уральскую нефтегазоносную область в России с белорусским городом Мозырь, откуда нефть перекачивается в страны Европы, пишет «Газета.Ru».

Трубопровод начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.

Ранее, 11 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа. Такой шаг он назвал ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

13 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ничего не знает о намерении Лукашенко перекрыть газ в Европу. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что подобное было бы нарушением транзитного контракта с Россией.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства ЕС 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.