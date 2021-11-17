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В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к школьному порталу
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В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к школьному порталу

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Родители первоклассников в Московской области автоматически получат доступ к школьному порталу через сайт госуслуги. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

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По словам зампреда правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной, раньше после зачисления ребенка в первый класс родителям приходилось подавать заявление на подключение к школьному порталу, но теперь это не требуется.

После подтверждения учетной записи в школе родителям на указанную почту направят ссылку для входа в электронный дневник, отмечает агентство городских новостей «Москва». Учетную запись необходимо подтвердить через портал госуслуг.

По словам зампреда, благодаря школьному порталу родители первоклассников смогут всегда быть в курсе расписания и текущей успеваемости детей, отслеживать посещаемость, контролировать питание и многое другое, пишет РИАМО.

30 августа врач-офтальмолог Виталий Клюганов рассказал о режиме нагрузки для сохранения зрения у первоклассника. По словам специалиста, организация рабочего места имеет большое значение. Важен режим, чтобы не перегружать глаза, то есть длительность зрительной нагрузки. Также Клюганов призвал родителей обращать внимание на то, как ребенок пишет. Если он близко наклоняется к бумаге, стоит посетить офтальмолога, потому что это могут быть первые признаки снижения зрения.

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