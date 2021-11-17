СКР возбудил уголовное дело против депутата КПРФ Самсонова по статье о педофилии

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против депутата заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова. Об этом в среду, 17 ноября, сообщило Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»)», — сказано в сообщении СУ СК по Приморскому краю.

По информации ведомства, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке общался с 11-летним ребенком, которому показывал предмет интимного характера, а также рассказывал о его предназначении.

Потерпевший и свидетели допрашиваются. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Самсонов был задержан 17 ноября на выезде из города. Депутату может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Дома у Самсонова прошли обыски.

Сам задержанный депутат, проходя после обыска под конвоем мимо сотрудников СМИ, заявил о «надуманном деле», добавляет сайт «Газета.Ru».