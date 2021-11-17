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Певец Бурчуладзе начал голодовку в поддержку Саакашвили в его пиджаке

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Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе объявил голодовку, надев пиджак бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщило издание «Sputnik Грузия».

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Певец требует перевести экс-лидера страны из тюремной больницы в многопрофильную клинику.

О начале голодовки Бурчуладзе объявил в президентской библиотеке Саакашвили в Тбилиси. Перед камерами он снял один из пиджаков экс-президента, который был представлен в качестве экспоната в библиотеке, и надел его, заявив, что будет голодать в нем.

«На мне один из пиджаков Михаила Саакашвили, и я хочу, чтобы этот пиджак продолжал жить. Хочется пожелать, чтобы этот пиджак как можно скорее нашел своего хозяина, и так оно и будет», — заявил Бурчуладзе.

Обращаясь к Саакашвили, Бурчуладзе сказал: «Этот пиджак — ваше продолжение, и вы будете путешествовать в нем по всему миру, чтобы представлять Грузию как успешную страну».

Ранее, 15 ноября, власти Грузии не пустили Саакашвили на заседание суда по делу о растрате государственных средств из-за опасений, что ряд представителей политических партий могут помешать процессу этапирования политика из тюрьмы в здание городского суда. При этом отмечалось, что еще одной причиной недопуска экс-президента Грузии к участию в заседании является риск ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

До этого, 8 ноября, Саакашвили насильно вывезли из тюрьмы в больницу. Один из адвокатов политика Ника Гварамия назвал перевозку экс-президента Грузии тайной, добавив, что инцидент может расцениваться как похищение человека. По его словам, никто из правозащитников или членов семьи политика вовремя не был уведомлен о его состоянии здоровья и месте нахождения.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну из Украины накануне выборов в местные органы власти.

Дорогостоящие пиджаки и другие предметы роскоши фигурируют в деле о нецелевой трате бюджетных средств, которое возбуждено против Саакашвили. Речь идет о растрате около 9 млн лари (около 209 млн рублей). Экс-президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (ст. 182 УК Грузии).

Кроме того, Саакашвили заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае экс-президента приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди». Дела рассматриваются в суде.

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