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В декларациях украинских депутатов нашли «ошибки» более чем на $10 млн

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На Украине нашли «ошибки» в электронных декларациях должностных лиц более чем на 270 млн гривен ($10 млн, или 743 млн рублей). Об этом 17 ноября сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции страны в Telegram.

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Среди нарушителей значатся: министр образования и науки Украины; экс-глава Нацагентства по вопросам розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений; девять народных депутатов Украины; 12 депутатов местных советов, судья Конституционного суда; 14 сотрудников полиции, Государственного бюро расследований или офиса генпрокурора.

Так, у депутата Одесского областного совета обнаружили недостоверную информацию о размерах его корпоративных прав на предприятиях. Общая сумма нарушения — почти 70 млн гривен ($2,6 млн, или 192,8 млн рублей).

Присяжный Хмельницкого горрайонного суда задекларировал 21 вид криптовалюты стоимостью 57,6 млн гривен ($2,1 млн, или 158,6 млн рублей), однако наличие этой криптовалюты не подтвердил. В декларации одного народного депутата НАПК не смогло найти происхождение активов на 1,3 млн гривен ($49 тыс., или 3,5 млн рублей).

18 октября сообщалось, что депутат Верховной рады от «Слуги народа» Оксана Гринчук указала в декларации свой премиальный автомобиль Infiniti QX50 как сельскохозяйственную технику.

В марте 2020 года бывшего генпрокурора Украины Руслана Рябошапку обвинили в декларировании ложной информации. Так, сумма расходов и накоплений, указанная в декларации, почти в два раза превысила размер совокупного дохода. Кроме того, в документе обозначено, что семья Рябошапки в 2018 году погасила кредит в размере €510 тыс., который супруга генпрокурора взяла на дом во Франции. При этом, как говорил Рябошапка, жена всё еще отдает этот кредит.

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