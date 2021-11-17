В Карелии мужчина выпал из вагона поезда и скончался

В Карелии мужчина выпал из вагона пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Мурманск, и умер от полученных травм. Об этом 17 ноября сообщает СУ Следственного комитета РФ по Республике.

«Установлено, что 17 ноября 2021 года во время движения скорого пассажирского поезда № 16 сообщением Москва–Мурманск в районе перегона Поньгома–Кузема из вагона выпал мужчина 1979 г.р., который от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

28 октября сообщалось, что в Красноярском крае на 64-летнего мужчину наехал поезд. Трагедия произошла на подъездном пути к станции Енисей. Мужчина пытался сократить путь и пролезть под стоящим маневровым тепловозом. В этот момент поезд начал движение. Выбраться из-под состава мужчина не успел. От полученных травм он скончался на месте.