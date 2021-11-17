Следствие подало ходатайство об аресте врио вице-губернатора Владимирской области

Следствие ходатайствует об аресте врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, подозреваемого в получении взятки. Об этом 17 ноября сообщает СК РФ.

«Избрание меры пресечения в отношении Вишневского, не связанное с лишением свободы, считаю невозможным. В связи с этим ходатайствую перед Октябрьским районным судом города Владимира об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Вишневского Григория Николаевича <…> сроком на 2 месяца, то есть по 16 января 2022 года включительно»,— сообщил представитель следствия на заседании в Октябрьском районом суде.

Вишневскому предъявлено обвинение в получении взятки в размере 600 тыс. рублей. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное п. «в» ч. 5 ст. 290 («Получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере») УК РФ.

О задержании чиновника за получение взятки при строительстве школы стало известно 15 ноября. По данным следствия, преступление было совершено при бывшем губернаторе региона Владимире Сипягине, который является сейчас депутатом Государственной думы.

Как полагает следствие, в период с августа по ноябрь 2021 года Вишневский получил от коммерсанта в общей сложности не менее 600 тыс. рублей. Его задержали при получении очередной части взятки.

16 ноября источник телеканала РЕН ТВ сообщал, что чиновник курировал в правительстве региона вопросы социального развития. Вишневский пообещал решить вопрос, связанный с пристройкой двух лишних этажей к зданию. Он получил деньги, но не выполнил обещание.