В Госдуме заявили о необходимости проверки QR-кодов у представителей министерств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к аппарату нижней палаты парламента с просьбой принять решение для пропускной системы о допуске в здание Думы представителей правительства только с QR-кодами. ОБ этом он сказал на пленарном заседании в среду, 17 ноября.

«Просьба к аппарату Государственной думы соответствующие решения принять в рамках пропускной системы с тем, чтобы был QR-код на вход в Государственную думу тех, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и на комитеты», — сказал Володин.

При этом он добавил, что, в случае если у официального представителя правительства, выступающего в качестве докладчика от кабинета министров по законопроекту, не будет QR-кода, его не пустят в зал заседаний и правительству будет предложено отправить в палату другого представителя.

Кроме того, спикер акцентировал внимание на то, что именно правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах для граждан РФ.

«Надо начинать с себя», — подчеркнул Володин.

16 ноября сообщалось, что эксперты Минздрава России обсуждают возможность увеличения сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года.

12 ноября, правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. Первый документ подразумевает посещение магазинов, места общепита и мероприятий при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медицинском отводе или о перенесенном COVID-19.

Второй законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Имеются в виду междугородные и международные перевозки.

Как уточнил источник в аппарате Госдумы, рассмотрение законопроектов в первом чтении планируется в следующем месяце.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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