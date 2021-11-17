Прямой эфир
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу
Экономика
ФАС предложила проверить поставщиков топлива для борьбы с суррогатами
Общество
Синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве
Мир
Польские силовики отразили новую попытку штурма границы мигрантами
Экономика
Автоматика отключила от сети первый энергоблок БелАЭС
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1150 за тысячу кубометров
Общество
Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о расширении полномочий полиции
Общество
В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Мир
Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине
Сюжет:

В Госдуме заявили о необходимости проверки QR-кодов у представителей министерств

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к аппарату нижней палаты парламента с просьбой принять решение для пропускной системы о допуске в здание Думы представителей правительства только с QR-кодами. ОБ этом он сказал на пленарном заседании в среду, 17 ноября.

«Просьба к аппарату Государственной думы соответствующие решения принять в рамках пропускной системы с тем, чтобы был QR-код на вход в Государственную думу тех, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и на комитеты», — сказал Володин.

На всякий — сличай: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фото
Как власти планируют бороться с очередями в общественных местах

При этом он добавил, что, в случае если у официального представителя правительства, выступающего в качестве докладчика от кабинета министров по законопроекту, не будет QR-кода, его не пустят в зал заседаний и правительству будет предложено отправить в палату другого представителя.

Кроме того, спикер акцентировал внимание на то, что именно правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах для граждан РФ.

«Надо начинать с себя», — подчеркнул Володин.

16 ноября сообщалось, что эксперты Минздрава России обсуждают возможность увеличения сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года.

12 ноября, правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. Первый документ подразумевает посещение магазинов, места общепита и мероприятий при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медицинском отводе или о перенесенном COVID-19.

Второй законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Имеются в виду междугородные и международные перевозки.

Как уточнил источник в аппарате Госдумы, рассмотрение законопроектов в первом чтении планируется в следующем месяце.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021