Новый купол установили на уникальном рязанском храме

Новый купол появился на храме в селе Пет в Пителинском районе Рязанской области. Речь идет о церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, которую многие считают одной из самых необычных в области. Такой облик ей придавали купола, форму которых сравнивали с пламенем свечи.

62INFO.ru уточняет, что реставрация храма началась несколько лет назад. Установка новых куполов и креста считается важным этапом работы. Один купол весит более 1 т.

Сам храм построили к 300-летию дома Романовых. В советские годы церковь использовали как помещение для хозяйственных нужд. Храм сильно обветшал, рухнула лестница на колокольню, почти все росписи со стен осыпались.

Сейчас в храме регулярно проводятся службы. Реставрация будет продолжена.