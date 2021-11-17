Закрытие ковидных госпиталей продолжается в Оренбургской области

На территории Оренбуржья продолжают закрывать госпитали, перепрофилированные под долечивание больных с коронавирусом. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

В ближайшее время прием пациентов с COVID-19 завершат пятый корпус областной клинической больницы и больницу им. Пирогова. После этого в первом медучреждении начнется ремонт, а во втором — перейдут к оказанию плановой помощи, отмечает Урал56.Ру.

Кроме того, закрываются госпитали долечивания в Орске, Новотроицке и Гае. Сокращается количество коек и на западе области. Глава регионального минздрава уточнила, что в показателях госпитализации произошло существенное снижение, практически в 2,5 раза.

Общественная палата Амурской области решила запустить акцию «Детям — детство». Начался сбор средств для приобретения канцелярии: альбомов для рисования, цветных карандашей, раскрасок и фломастеров. Всего планируется закупить 330 наборов, которые передадут в ковидные госпитали. Ребенок, поступая в стационар, будет в приемном отделении получать свой индивидуальный набор. В регионе четыре ковидных госпиталя принимают на лечение несовершеннолетних. Со средней тяжестью и тяжелым состоянием здоровья детей со всей области доставляют в Благовещенск.