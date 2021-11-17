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«Опора России» предложила отменить госрегулирование цен на техосмотр

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Общественная организация «Опора России» предложила вице-премьеру, председателю правкомиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину отменить госрегулирование цен на техосмотр (ТО) автомобилей. Об этом 17 ноября сообщают «Ведомости».

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В общественной организации уверены, что установление рыночной цены на техосмотр создаст условия для функционирования достаточного количества операторов ТО.

Отмечается, что тарифы на техосмотр устанавливают регионы на основе методики Федеральной службы по тарифам. Средняя стоимость ТО для легкового автомобиля по этой методике составляет 570 рублей, но она сильно варьируется по регионам. В частности, в Москве пройти техосмотр стоит 730 рублей, в Крыму — 510 рублей, на Чукотке — 940 рублей, а в Свердловской области — 498 рублей.

По данным «Опоры России», базовую ставку необходимо поднять до 2,5–2,8 тыс. рублей для легковых машин. В зависимости от региона колебания стоимости составят до 20% базовой ставки, то есть получается вилка 2–3,36 тыс. рублей.

Госдума на пленарном заседании 9 ноября в первом чтении одобрила законопроект об отмене в России обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств.

Документ коснется только владельцев мотоциклов и частных автомобилей. Он предполагает, что проходить техосмотр нужно будет при смене собственника автомобиля, в случае если машине более четырех лет.

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