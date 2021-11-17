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В Кремле отметили важность контактов между ЕС и Белоруссией по теме мигрантов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября прокомментировал телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко на тему миграционного кризиса на границе республики с Польшей.

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«Состоялся обмен мнениями по возможным путям решения. Очень важно, что напрямую установлен контакт между представителями ЕС и руководством Белоруссии. Собственно этому как раз были контакты посвящены. Всё, что можно было сообщить по этой теме, было сообщено и с белорусской стороны, и нами по результатам разговора», — сказал представитель Кремля.

Разговор двух лидеров состоялся 16 ноября. В ходе беседы президенты прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.

Также Лукашенко проинформировал Путина о состоявшемся накануне телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Разговор Лукашенко и Меркель прошел 15 ноября. Сообщалось, что в ходе беседы, которая длилась около 50 минут, обсуждался ряд проблем, в первую очередь ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.

8 ноября многочисленная группа беженцев подошла к границе Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать мигрантов и стянули крупнокалиберную военную технику. 16 ноября мигранты начали бросать палки и камни в сторону польских силовиков, те в ответ применили водометы и газ. Позднее Белоруссия разместила беженцев в логистических центрах.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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