ФАС предложила проверить поставщиков топлива для борьбы с суррогатами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила Федеральной налоговой службе (ФНС), Росстандарту и нефтяными компаниями проверить поставщиков топлива, чтобы пресечь оборота суррогатов. Об этом сообщается на сайте антимонопольной службы в среду, 17 ноября.

«По данным рынка нефтепродуктов, имеют место случаи, когда приобретается авиакеросин, из которого затем производят суррогатный дизель. Антимонопольная служба предлагает ФНС, Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести контрольные мероприятия и пресечь деятельность недобросовестных компаний по производству суррогатного топлива», — отмечается в сообщении.

Предложенная мера должна обеспечить актуализацию сведений о начислении акциза на дизель.

ФАС также предложила повысить норматив продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5 п. п., с 7,5% до 10%. Это должно позволить «создать запаса прочности в период повышенного спроса на зимний дизель».

Еще одно предложение ведомства касается корректировки демпфирующего механизма. Антимонопольщики предлагают оставить зафиксированные в Налоговом кодексе России значения на 2021 год в 2022 году. Они считают, что нужно в том числе снизить до 10% диапазон, когда возврат акциза нефтяной компании не возмещается, если оптовая цена внутреннего рынка выше зафиксированного в Налоговом кодексе значения. Сейчас этот показатель составляет 20%.

Кроме того, служба выступила за принятие механизма, предполагающего субсидию на транспортировку топлива для регионов Дальнего Востока. Мера направлена на снижение стоимости 1 т топлива на 4 тыс. рублей.

12 ноября ФАС сообщила, что направит в правительство комплекс мер по стабилизации цен на дизельное топливо. Решение приняли по итогам заседания биржевого комитета. В ходе совещания ведомство рекомендовало нефтяникам направить антимонопольщикам результаты проработки вопроса увеличения объемов производства и реализации зимнего и межсезонного дизельного топлива на внутренний рынок России.

10 ноября глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в России работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Он подчеркнул, что без него «бензин был бы дороже рублей на 15».

3 ноября в пресс-службе правительства заявили, что динамика роста цен на автомобильных заправочных станциях России к середине IV квартала находится на уровне расчетной инфляции. Вице-премьер Александр Новак поручил проанализировать работу демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год.

Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. Если же российские цены выше экспортных, то компании делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.