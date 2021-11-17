Отравившемуся суррогатом в Казани назначили лечение водкой

Одного из тяжело отравившихся в Казани суррогатным алкоголем студентов лечат водкой. Об этом 17 ноября сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, состояние этого молодого человека оценивается как тяжелое. Ему проводят гемодиализ (очищение крови при острой почечной недостаточности), а также алкогоизацию — вводят по 100 г сорокаградусного этанола.

Пациенты 1999–2003 годов рождения с симптомами отравления в Казани были госпитализированы 16 ноября. Первоначально в городскую больницу № 7 с симптомами алкогольного отравления обратились 11 человек. Затем медицинская помощь потребовалась еще нескольким, и число пострадавших выросло до 13 человек.

Главный токсиколог министерства здравоохранения Татарстана Алия Насибуллина уточняла, что 10 пострадавших в результате отравления находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные трое в тяжелом состоянии.

Как сообщили 17 ноября в Минздраве, состояние госпитализированных с отравлением метанолом молодых людей за ночь не изменилось. Трое остаются в реанимации.

По факту отравления следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее, в октябре, в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В результате отравления метанолом погибли 35 человек.