Глава «Россетей» рассказал о 100-процентной готовности к осенне-зимнему периоду

Группа «Россети» направила 71,5 млрд рублей на финансирование ремонтной кампании в 2021 году. Это на 1,6 млрд рублей больше, чем было годом ранее. Об этом 17 ноября сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к ОЗП 2021/22 года, которое совместно провели министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Во многих регионах обслуживания зима уже фактически началась. Ключевая задача для компаний группы «Россети» — обеспечить надежность электроснабжения при любых погодных условиях. Своевременное выполнение ремонтной программы, готовность оборудования, а также персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации обеспечат необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода», — сказал Рюмин.

Гендиректор также подчеркнул, что мероприятия для подготовки электрических сетей к работе в осенне-зимний период выполнены на 100%.

Аварийный запас оборудования и материалов полностью сформирован. В резерве находится более 6,3 тыс. передвижных источников питания мощностью 500 МВт. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформировано свыше 9,8 тыс. аварийно-восстановительных бригад, обеспечена готовность порядка 47,5 тыс. специалистов и 24 тыс. единиц спецтехники.

В рамках ремонтной программы энергетики смонтировали на линиях электропередачи свыше 958 тыс. новых изоляторов. Для снижения рисков падения деревьев на провода и возникновения низовых пожаров расчищено от сухой растительности 157,5 тыс. га трасс ЛЭП. Проведен ремонт более 7,4 тыс. силовых трансформаторов, около 42,9 тыс. коммутационных аппаратов, 39 тыс. трансформаторных подстанций. Физические объемы работ по всем ключевым позициям выросли относительно уровня 2020 года.