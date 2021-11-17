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Запасы подземных минеральных вод Железноводска оценят за 46 млн рублей

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Власти Железноводска решили оценить запасы подземных минеральных вод. В ближайшее время будет выбрана компания, которая займется исследованиями, сообщил сити-менеджер Евгений Моисеев.

Эти работы станут первыми подобными в современной истории России. Их оценивают в сумму, превышающую 46 млн рублей. Выполнить исследования планируется до 2024 года.

По словам Моисеева, которые приводит NewsTracker, в советское время добывали около 65% от максимально возможного годового объема. Сейчас же этот показатель не превышает и 20%. Для того чтобы развивать курорт, необходимо быть уверенным, что минеральной воды хватит для значительного увеличения туристического потенциала Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье создадут четыре особые экономические зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. Их разместят в городах-курортах Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске. Это позволит создать дополнительно более 23 тыс. мест в санаторно-гостиничном комплексе края.

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