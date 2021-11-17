Синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве

Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве в субботу, 20 ноября, ухудшение погоды будет сопровождаться резким падением атмосферного давления. Об этом 17 ноября сообщает Росгидромет.

По данным синоптиков, прирост осадков за сутки может составить до 15 мм, что составляет порядка четверти месячной нормы осадков (58 мм в ноябре). Вероятность подобного погодного сценария составляет 69–87%.

Температура воздуха составит +1…+3 градуса.

По данным Гидрометцентра, атмосферное давление в субботу упадет до 720 мм рт.ст.

Ранее в среду ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице 20 ноября ожидается рекордно низкое атмосферное давление. По его словам, показатели барометров начали опускаться уже во вторник, в среду они покажут 752 мм ртутного столба, а в субботу — 718 мм. Однако уже в воскресенье давление резко возрастет до 732 мм ртутного столба.

16 ноября центр погоды «Фобос» сообщил, что жителей Москвы в течение недели ждет изменение погодных условий, в ближайшее воскресенье сформируется снежный покров, его высота может достичь до 10 см. По словам специалистов, текущая неделя в столичном регионе будет отличаться частой сменой синоптической ситуации и неустойчивой погодой.

В тот же день предупреждение о гололеде в Московском регионе продлили до 13:00 четверга, 18 ноября. В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Местами ожидается гололедица