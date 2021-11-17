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Синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве
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Синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве

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Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве в субботу, 20 ноября, ухудшение погоды будет сопровождаться резким падением атмосферного давления. Об этом 17 ноября сообщает Росгидромет.

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По данным синоптиков, прирост осадков за сутки может составить до 15 мм, что составляет порядка четверти месячной нормы осадков (58 мм в ноябре). Вероятность подобного погодного сценария составляет 69–87%.

Температура воздуха составит +1…+3 градуса.

По данным Гидрометцентра, атмосферное давление в субботу упадет до 720 мм рт.ст.

Ранее в среду ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице 20 ноября ожидается рекордно низкое атмосферное давление. По его словам, показатели барометров начали опускаться уже во вторник, в среду они покажут 752 мм ртутного столба, а в субботу — 718 мм. Однако уже в воскресенье давление резко возрастет до 732 мм ртутного столба.

16 ноября центр погоды «Фобос» сообщил, что жителей Москвы в течение недели ждет изменение погодных условий, в ближайшее воскресенье сформируется снежный покров, его высота может достичь до 10 см. По словам специалистов, текущая неделя в столичном регионе будет отличаться частой сменой синоптической ситуации и неустойчивой погодой.

В тот же день предупреждение о гололеде в Московском регионе продлили до 13:00 четверга, 18 ноября. В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Местами ожидается гололедица

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