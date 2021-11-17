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Украинский омбудсмен заявила о недопуске личного врача к Саакашвили

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К экс-президенту Грузии и гражданину Украины Михаилу Саакашвили не допускают личного врача Нику Кипшидзе. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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«Иногда он (врач. — Ред.) вынужден ожидать по 5–7 часов у входа в тюрьму № 18 (в Гланди. — Ред.), а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения состояния здоровья Михаила Саакашвили. Во время последнего посещения стало известно, что в анализах Михаила был обнаружен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы», — написала она в Facebook.

Денисова добавила, что стабилизировать состояние здоровья политика можно только медицинскими препаратами, однако из-за недопуска личного врача Михаил отказался их принимать.

В медучреждении тюрьмы не получится обеспечить все необходимые меры по выводу Саакашвили из голодовки, заключила Денисова.

15 ноября власти Грузии не пустили Саакашвили на заседание суда по делу о растрате государственных средств из-за опасений, что ряд представителей политических партий могут помешать процессу этапирования политика из тюрьмы в здание городского суда. При этом отмечалось, что еще одной причиной недопуска экс-президента Грузии к участию в заседании является риск ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

Саакашвили насильно вывезли из тюрьмы в больницу 8 ноября. Один из адвокатов политика Ника Гварамия назвал перевозку экс-президента Грузии тайной, добавив, что инцидент может расцениваться как похищение человека. По его словам, никто из правозащитников или членов семьи политика вовремя не был уведомлен о его состоянии здоровья и месте нахождения.

Генпрокуратура Грузии 20 октября официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну из Украины накануне выборов в местные органы власти.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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