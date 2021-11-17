Новогоднюю ярмарку откроют в Орле 18 декабря

В Орле на центральной площади, улице Ленина и в парке Победы с 18 декабря начнет работать новогодняя ярмарка «Сказки на девяти дубах». Городская администрация до 25 ноября включительно будет принимать заявки.

Участвовать могут как компании, так и индивидуальные предприниматели. Торговые павильоны, в которых будет продаваться продукция собственного производства и сувениры, предоставят бесплатно, пишет InfoOrel.ru.

Ранее сообщалось, что власти Орла решили продолжить благоустройство Детского парка. На работы выделят около 9 млн рублей. В Детском парке планируется установить новые скамейки, выполнить ряд работ по благоустройству, а также провести дополнительное освещение. Конкурсные процедуры провели на средства экономии в размере почти 9 млн рублей.