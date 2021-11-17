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Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Кабмин утвердил перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий
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Правительство РФ утвердило обновленный вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Об этом 17 ноября сообщили в Telegram-канале кабмина.

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В сообщении отмечается, что с точки зрения географии список не изменился. Подчеркивается, что жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции этого документа, продолжат получать положенные им льготы, компенсации и госгарантии.

«Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», — пояснили в правительстве.

Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

В перечень территорий Крайнего Севера входят Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Камчатский край.

Кроме того, в список включены отдельные части Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской и Тюменской областей, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского и Приморского краев, а также республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми и Тыва.

Ранее, 15 ноября, президент России Владимир Путин утвердил указ, согласно которому с 1 января 2022 года прекратит действовать ряд указов 1992-1994 годов, касающихся перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, в том числе в республиках Бурятия, Карелия и Коми, а также трех районах Пермского края. В кабмине пояснили, что отсутствие четкой структуры предыдущего документа приводили к сложностям в правоприменительной практике.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов, комментируя в тот же день указ российского лидера, заявил, что документ не повлияет на получение северных надбавок. На это же указывал и глава республики Коми Владимир Уйба, говоря про свой регион.

В регионах России есть территории, которые фактически не находятся на Крайнем Севере, однако по условиям проживания приравнены к нему. Таким статусом, например, наделен ряд районов Коми и Карелии. Жители этих территорий получают зарплаты с повышающим коэффициентом, им полагаются дополнительные отпуска и другие льготы.

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