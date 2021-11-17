На севере Москвы опрокинулась маршрутка

Маршрутка опрокинулась на трассе М-11 на выезде на внешнюю сторону МКАД в Москве. Предварительно сообщается о нескольких пострадавших. Об этом 17 ноября пишет канал РЕН ТВ.

Подробности инцидента уточняются. На месте работают экстренные службы.

Днем ранее сообщалось, что в тоннеле в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. Журналисты сообщали о двух пострадавших. Авария произошла на Кутузовском проспекте.

В тот же день официальный Telegram-канал столичной ГИБДД сообщил, что самой аварийно опасной автомагистралью в городе по итогам 10 месяцев 2021 года стал МКАД. Так, с января по октябрь 2021 года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, в которых 44 человека погибли и 687 получили ранения.

Также в ГИБДД дали рекомендации при движении по МКАД. Так, водителям рекомендовали выбирать безопасную дистанцию, не допускать остановки без крайней необходимости, а в случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходить на проезжую часть и незамедлительно сообщать о случившемся по телефону экстренных служб 112.