В последние месяцы контакты официальных представителей России и США участились и охватили уровень правительств, спецслужб, МИДов и экспертных групп. Появились и сообщения о возможном повторном саммите лидеров двух стран. Если встреча пройдет, то, скорее всего, на нейтральной территории, подобно состоявшемуся в Женеве саммиту. Для того чтобы лидер одной из сторон был готов прибыть на территорию другой, необходим значительный уровень взаимного доверия и убежденность в том, что переговоры окажутся результативными и повысят уровень внутриполитической поддержки. Пока о доверии и убежденности говорить не приходится — наработанный капитал взаимодействия сторон явно недостаточен.

Есть по крайней мере две причины, подталкивающие РФ и США к развитию контактов и стимулирующие проведение новой встречи на высшем уровне. Первая связана с необходимостью выработать правила взаимодействия, позволяющие избежать военного столкновения. В силу обострившихся противоречий такое столкновение возможно напрямую или опосредованно. Первое может стать результатом провокации в ходе учений или патрулирования границ, а второе вырасти из противостояния поддерживающихся Россией и Соединенными Штатами сторон в региональных конфликтах. В частности, в последнее время участились нарушения перемирия между Донбассом и Киевом на востоке Украины, которые при определенных условиях могут привести к возобновлению войны.

Женева-1 прервала длительную паузу в общении лидеров России и США и стала началом нового разговора и выяснения позиций. На этом этапе было невозможно продвинуться в формулировании правил деконфликтинга. Тем временем противоречия сторон в ряде вопросов — Украина, военные учения в Черном море и на Балтике, роль и состав дипломатического персонала — не только не ослабли, но и продолжают нарастать. Опасность военного столкновения чревата серьезной эскалацией. Ни Россия, ни США не желали бы такого развития событий и готовы обсуждать его предотвращение.

Вторая причина — заинтересованность сторон в развитии сотрудничества по глобальным вопросам, включающим ограничение вооружений, кибербезопасность, энергетику, борьбу с ковидом и изменением климата Земли. По многим из этих вопросов уже наметился определенный прогресс. Продлен ядерный договор. Подписана совместная резолюция ООН по кибербезопасности. Есть взаимное стремление остановить глобальное потепление. Для дальнейшего движения необходим новый импульс сверху, каким мог бы стать саммит руководителей двух ядерных сверхдержав.

Естественно, названные причины связаны друг с другом. Без выработки правил взаимодействия и четкого очерчивания «красных линий» невозможен и прогресс по глобальным вопросам. Кажется, в этом моменте достигнуто понимание. Оно изначально имелось в Кремле. Такое понимание постепенно приходит и в Белый дом, где уже не надеются получить расположение России по безотлагательным для США вопросам без достижения политической стабилизации и предсказуемости в отношениях двух стран. Именно стремление к предсказуемости отношений стало целью последних визитов в Москву высокопоставленных чиновников Штатов от заместителя госсекретаря Виктории Нуланд до директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Поэтому саммит представляется весьма вероятным, чего нельзя сказать о его гарантированной результативности. Его проведение вряд ли станет прорывом. И, скорее всего, оно не разрешит наиболее спорные вопросы в отношениях двух стран. Слишком различны позиции и слишком мал кредит доверия для конструктивного сближения сторон. В основе разногласий двух государств и их политических элит — несовместимое понимание основ мирового порядка и своей роли в нем. Россия исходит из завершения эпохи западноцентричного мира и его «либеральных» ценностей, в то время как США стремятся к восстановлению этого мира и своих позиций доминирования. Последнее означает отказ от полновесного признания интересов стран незападного мира и реформирования сложившихся правил в военно-политической, финансово-экономической и информационной сферах.

Таков неразрешимый конфликт, или, как говорили в былые марксистские времена, основное противоречие современной эпохи. Этот конфликт оказывает влияние на все значимые в мире процессы и не может быть разрешен одномоментно. Изменения международной системы будут длительными и постепенными как в силу сохраняющихся возможностей Запада, так и по причине его убывающей способности навязать свои правила. Хотя в прежние исторические времена миропорядки возникали в результате войн, современные силовые возможности России слишком значительны, чтобы с ними не считаться.

Дух Женевы-1 создал определенные возможности для предотвращения столкновения и налаживания сотрудничества в решении глобальных вопросов. Необходим новый толчок сверху. Классической дипломатии в условиях имеющегося структурного конфликта принадлежит особая роль. Без нее негативно настроенные элиты, военно-промышленные и идеологические комплексы продолжат работать на формирование образа внешнего врага.

Автор — эксперт клуба «Валдай», профессор международных отношений и политических наук в Калифорнийском университете

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