СК начал проверку после смерти мужчины от взрыва снаряда в Волгограде

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины, пытавшегося распилить крупнокалиберный бронебойный снаряд в своем гараже. Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

«По факту гибели мужчины следователи Советского района проводят процессуальную проверку», — приводит ТАСС слова Буяновой в среду, 17 ноября.

Как пояснил источник агентства в правоохранительных органах, погибший коллекционировал боеприпасы и хранил их в гараже.

16 ноября РЕН ТВ сообщил, что погибший — 67-летний Михаил Коробкин. По данным открытых источников, Коробкин был помощником министра финансов России Антона Силуанова до 2019 года.

Взрыв прогремел в садоводстве «Центральный-2» в понедельник, 15 ноября. Пенсионер получил ранения груди, живота, лица и рук. Он скончался на месте от полученных травм, пишет НСН.

Тело пожилого мужчины обнаружила его жена. По предварительным данным, он пытался разминировать мину времен Великой Отечественной войны при помощи ножовки и для этого зажал ее в тиски.

Также у мужчины нашли патроны различного калибра и емкости с порохом, пишет «КП-Волгоград».