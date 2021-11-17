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В Красном Кресте рассказали о возможных местах размещения мигрантов в Белоруссии

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Ближневосточных мигрантов, которые больше недели живут на границе с Польшей, могут принять санатории Белоруссии. Об этом в среду, 17 ноября, заявил генеральный секретарь белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.

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«Санатории, дома отдыха», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, куда могут отвезти беженцев.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» рассказал о том, что часть мигрантов с Ближнего Востока разместили в транспортно-логистическом центре «Брузги», расположенном неподалеку от границы с Польшей. Некоторые из них провели без крыши над головой почти две недели и теперь получили возможность оказаться в здании с горячей пищей и водой.

Всего для размещения мигрантов было освобождено около 40% площади логистического центра, грузы были перемещены на дальний склад.

16 ноября в Генеральном штабе ВС Белоруссии сообщили, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Польская сторона в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков, применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

По словам мигрантов, после действий польских силовиков у детей возникли проблемы с глазами, а некоторые беженцы обратились к Белоруссии за медицинской помощью.

15 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени указал на то, что санкции ЕС против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа».

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

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