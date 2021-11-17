Поселение XIV века нашли в Удмуртии

Археологи из музея «Иднакар» нашли в Глазовском районе Удмуртии уникальное поселение XIV века. Во время полевых работ специалисты обнаружили вещи, которые можно обозначить четкими временными рамками.

Ранее памятники этого периода в бассейне среднего течения Чепцы не находили. Ученые считали, что поселенческая активность угасла здесь в XIII веке с исчезновением чепецкой археологической культуры.

В музее уверены, что эта находка — первое достоверное и безошибочно датированное селище золотоордынского времени на чепецких землях. А джучидский данг, монету с арабскими надписями, называют одной из уникальных находок.

Как отмечает ИА «Сусанин», такую же монету находили летом 2021 года в районе села Балезино в Удмуртии. Исследования древнего могильника в этом районе продолжается с 2018 года. Ближайшее древнее поселение включено в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Летом 2020 года в селе Гордино Балезинского района археологи нашли фрагмент надгробия с арабской вязью.