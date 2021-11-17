Американист оценил заявление Байдена о делегации США на ОИ в Пекине

Профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин в среду, 17 ноября, прокомментировал «Известиям» ответ президента США Джо Байдена о присутствии на Олимпийских играх – 2022 в Пекине высокопоставленной делегации страны.

Накануне американский лидер озадачил журналистов, ответив на соответствующей вопрос фразой: «Я и есть делегация».

Домрин допустил, что Байден, возможно, не понял, что в вопросе, который ему задали, речь идет об Олимпийский играх в Пекине. Эксперт также предположил, что глава Белого дома, может быть, еще не в курсе, как его администрация будет действовать, и решение о делегации высокопоставленных американцев в Пекин на ОИ еще не принято.

«Тем более что время еще есть и до этого еще сколько воды утечет», — подметил эксперт.

Газета The Washington Post 16 ноября сообщила, что администрации Белого дома пора объявить бойкот пекинской Олимпиаде. Несколько информированных источников издания заверили, что иного варианта быть не может: так США намерены ответить КНР на политику нарушения прав человека.

Источники добавили, что теперь, когда виртуальный саммит Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина завершен, у администрации США стало на одну причину меньше откладывать объявление дипломатического бойкота. Издание уточняет, что администрация демократа проинформирует союзников о своих дальнейших планах, но предоставит им самим принимать решения о том, следовать ли примеру США или отправлять делегацию представителей в Пекин.

В конце октября сообщалось, что группа американских сенаторов предложила внести поправку в ежегодный законопроект об оборонной политике, предусматривающий дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Предполагалось, что такой бойкот «нанесет ущерб Коммунистической партии Китая», но не накажет американских спортсменов.

К дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в мае призвала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Озвученная причина — нарушения прав человека в Китае. В ответ МИД КНР призвал США прекратить использовать Олимпиаду в своих политических играх.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграют 109 комплектов наград.