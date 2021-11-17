Цена газа в Европе превысила $1150 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с конца октября превысила $1150 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures в среду, 17 ноября.

Так, на открытии торгов стоимость декабрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного европейского хаба, нидерландского TTF, выросла до $1133,4, а к 10:26 мск достигла $1166, что на 6% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. К 11:23 мск они торговались по $1152, то есть на 4,6% выше расчетной цены.

Накануне газ подорожал в Европе до $1046 за 1 тыс. куб. м. Это произошло после того, как Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». Регулятор пришел к выводу, что продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для немецкой части газопровода.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов 16 ноября спрогнозировал рост цен на газ в Европе до конца недели и далее. Он отметил, что перед зимним периодом странам будет нужно больше топлива для обогрева жилищ и обеспечения нужд бизнеса.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Он опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Рост стоимости газа на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на ноябрьский фьючерс TTF взлетела выше $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.