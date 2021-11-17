Самарская область вошла в тройку лидеров по суточной заболеваемости COVID-19

Самарская область впервые с начала распространения коронавируса вошла в тройку лидеров по числу заболевших за сутки. В регионе за последнее 24 часа выявили 1785 новых случаев COVID-19. Об этом 17 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего за минувшие сутки в России зафиксировано 36 626 случаев COVID-19. Больше всего случаев — в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793).

Полностью выздоровели 36 388 человек. От последствий заболевания за сутки скончались 1247 человек — это рекордное число летальных исходов в стране с начала распространения инфекции.

Днем ранее стало известно, что Минздрав РФ утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки. В приказе министерства сказано, что после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода. При этом в случае, если у привитого выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать на полгода. Кроме того, Минздрав РФ также утвердил форму справки о вакцинации.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 15 ноября назвал неразумным платное лечение для непривитых от COVID-19. Он уточнил, что призывы к лечению на коммерческой основе для непривитых звучат от тех, кому надоело уговаривать людей вакцинироваться.

12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

Также она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны, и добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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