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Спортшколы и спортзалы открылись в Удмуртии после COVID-ограничений

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В Удмуртии открылись спортивные школы, залы и клубы, которые не работали с 1 ноября из-за антиковидных ограничений. Как заявили в региональном министерстве спорта, темпы вакцинации по отрасли и ситуация с заболеваемостью позволили возобновить с 15 ноября работу организаций сферы физической культуры и спорта.

Правда, при работе физкультурно-спортивные клубы продолжают соблюдать ограничения. Так, всем посетителям измеряют температуру, сотрудники и совершеннолетние посетители должны иметь документы о вакцинации или о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест.

В республике продолжают действовать ограничения на проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий. При этом они не распространяются на всероссийские, межрегиональные и региональные соревнований, которые проходят без зрителей и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, пишет udm-info.ru.

В Удмуртии по состоянию на 17 ноября выявили 380 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 382 положительных теста на SARS-CoV-2.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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