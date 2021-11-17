Напавший на полицейских в Москве американец прекратил голодовку

Американец Тревор Рид, осужденный в России за нападение на полицейских на 9 лет, освобожден из штрафного изолятора (ШИЗО) и прекратил голодовку. Об этом сообщил его адвокат Сергей Никитенков.

«Тревор Рид [в прошлый] четверг освобожден из ШИЗО и находится в отряде. Тревор сообщил, что ему оказывается медикаментозное лечение. Тревор в настоящее время прекратил голодовку», — рассказал он «РИА Новости».

Сейчас защита ждет назначения даты рассмотрения кассационной жалобы.

Ранее, 9 ноября, УФСИН по Мордовии опровергло информацию о голодовке Рида. По данным службы, американец «пищу принимает согласно распорядку дня». В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может прокомментировать историю с голодовкой осужденного американца.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, в полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США, находясь в служебном автомобиле полиции, схватил находившегося за рулем старшего сержанта, порвал ему форму и погон, а также несколько раз ударил его в живот, едва не спровоцировав ДТП.

Летом 2020 года Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших.

28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

После прошедшего в Женеве саммита США–Россия президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом обсуждалась тема обмена заключенными, в этом направлении будут работать российское Министерство иностранных дел и американский Госдеп.