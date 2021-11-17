Старейший проживавший в Чехии россиянин, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Андреев скончался в Праге в возрасте 98 лет. Об этом 17 ноября сообщил пресс-секретарь посольства РФ в республике Николай Брякин.

«Будучи еще совсем юным, Анатолий Алексеевич встал на защиту осажденного нацистами родного Ленинграда. В рядах Красной армии он освобождал от коричневой чумы страны Европы»,— рассказал он ТАСС.

Андреев был старейшим ветераном ВОВ и непосредственным участником боев с нацистами, указал Брякин.

Война для него завершилась в Чехословакии, куда он вернулся через много лет.

В посольстве отметили особый вклад Андреева в сохранение памяти о борьбе Красной Армии с нацизмом. Ветеран последние годы жизни много работал с молодыми людьми, ведя с ними просветительскую деятельность о событиях Великой Отечественной войны.