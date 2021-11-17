Прокуратура утвердила обвинение в отношении Шестуна по делу об угрозах суду

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который обвиняется в неуважении к суду. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 УК РФ («Угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи»), чч. 1, 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду»), ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

По информации следствия, в декабре 2020 года в ходе рассмотрения дела в отношении Шестуна подсудимый высказал оскорбления, угрозы убийством и причинением вреда здоровью, находясь при этом в присутствии средств массовой информации.

«Кроме того, он проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, а также совершил публичное оскорбление судебного пристава. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе.

В конце декабря 2020 года Шестуна приговорили к 15 годам колонии за совершение преступлений коррупционной направленности. Также его обязали выплатить штраф в размере 49 млн рублей и лишили права работать в структурах органов власти в течение восьми лет после освобождения. Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн рублей.

Сам подсудимый вину не признал и несколько раз объявлял голодовки.

В июне 2021 года мужчина заявлял об избиении в тюремной больнице. Однако следствие по результатам проверки отказало в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН.

Бывший глава Серпуховского района Московской областибыл арестован в июне 2018 года. В предъявленном обвинении говорилось о двух эпизодах — выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и о получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство».

Генпрокуратура в ходе расследования обнаружила у него автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. Из них 565 оформлены на подконтрольных бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Позднее Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у Шестуна. В нем было заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Имущество оформлено в период с 2006 по 2016 год на 25 физических и 20 юридических лиц.