Набережную Мойки в Петербурге украсят за 19 млн рублей

В Санкт-Петербурге набережную реки Мойки украсят к Новому году до 10 декабря. На праздничное убранство планируется потратить почти 19 млн рублей. Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Также декорируют Певческий и Большой Конюшенный мосты. Над водой появятся украшения в виде светящихся елей, пространство между мостами заполнят гирляндами. На набережной будет работать праздничная иллюминация.

Демонтировать украшения начнут после 15 января, сообщает телеканал «78».

Еще 12 ноября Малую Садовую улицу и Невский проспект украсили живыми елями, которые высадили в каменные кашпо.

Ранее первый замглавы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщил, что в Петербурге к Новому году не придется вводить новые ограничения, если жители сделают прививки от COVID-19 к 1 декабря и будут работать QR-коды.