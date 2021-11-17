Треть москвичей ежедневно пользуются умной техникой

Программа лояльности «Город» для всех держателей карты «Тройка» выяснила, как умные гаджеты для дома меняют жизнь москвичей, как жители столицы ведут свой быт и какие умные гаджеты они покупают.

В опросе приняли участие более 67 тыс. респондентов. По данным исследования, четверть опрошенных покупают умную технику для уборки дома. При этом каждый пятый москвич использует такие гаджеты исключительно для приготовления еды. Почти треть опрошенных покупают умные товары, чтобы дистанционно управлять домашней техникой и другими устройствами. И почти 10% респондентов контролируют климат и температуру воздуха в доме.

Около 34% россиян отмечают, что умные устройства значительно упрощают ведение домашнего быта. А 27% считают, что устройства для умного дома экономят время и силы, которые можно потратить на более важные дела. Интересно, что почти треть москвичей использует умную технику 1–2 раза в неделю. Столько же людей пользуются оборудованием для умного дома буквально каждый день.

Без самого популярного товара в категории «умные устройства», робота-пылесоса, не представляют нормальной жизни почти 22% москвичей. При этом каждый седьмой респондент не может обойтись без портативной колонки. 11% покупают электронные напольные весы, которые можно синхронизировать со смартфоном. Каждый десятый москвич покупает домой датчики контроля электричества, воды и отопления. Еще 9% приобретают лампочки и умные цоколи для контроля освещения.

Особым спросом пользуются умные напольные весы. За популярные модели такой техники пользователи готовы отдать от 800 до 2 тыс. рублей.

Также по сравнению с прошлым октябрем вырос спрос на электрические розетки. Чаще всего пользователи покупают умные розетки с дистанционным управлением и поддержкой Wi-Fi. Средняя стоимость таких розеток — от 500 до 3 тыс. рублей.

Что касается расходов, то 39% москвичей готовы потратить на гаджеты для умного дома до 5 тыс. рублей. Чуть больше четверти могут отдать на обустройство собственной умной квартиры от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. При этом всего лишь 7% планируют потратить на такие гаджеты более 50 тыс. рублей.

Топ-5 товаров для обустройства умного дома: