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В столичной ГИБДД назвали долю аварий с участием велокурьеров

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В Москве с начала 2021 года произошло 345 дорожных аварий с участием велосипедистов. При этом 37% ДТП произошли с участием работников курьерской службы. Об этом 17 ноября сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

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В ведомстве отметили, что сотрудники ГИБДД Москвы ежедневно проводят разъяснительные и профилактические мероприятия, направленные на снижение количества ДТП с участием любителей велотранспорта.

По данным ГИБДД Москвы, самыми частыми нарушениями в ДТП с велосипедистами являются несоблюдение очередности проезда, пересечение велосипедистом проезжей части по пешеходному переходу не спешившись, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также нарушение требований сигналов светофора.

28 октября сообщалось, что в Москве за девять месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 176 710 нарушений, связанных с разговорами по телефону за рулем, а также нарушением правил применения ремней безопасности.

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