В МИЦ «Известия» расскажут о безопасности детей на дорогах

18 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» будет дан старт финального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Основной целью конкурса является формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дороге, совершенствование знаний в сфере правил дорожного движения, а также оказания первой помощи.

Как повысить безопасность детей на дорогах? Как изменилась статистика несчастных случаев? Какие профилактические мероприятия проводятся? Какую роль играют конкурсы и просветительские мероприятия?

В пресс-конференции примут участие:

Юлия Костыряченко, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России

Олег Понарьин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции;

Екатерина Акинина, генеральный директор ООО «За безопасность»;

Вера Вьюнова, главный судья конкурса, руководитель Центра дополнительного образования «Юный автомобилист».

Конкурс «Безопасное колесо» проходит в два этапа. Первый — «теоретический» — этап конкурса проходит в ноябре в 85 субъектах Российской Федерации. В декабре лучшие команды встретятся в «практическом» этапе, включающем, помимо заданий на знание основ оказания первой помощи, состязание по фигурному вождению велосипеда.

Аккредитация возможна только онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805