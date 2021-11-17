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Задержание заподозренного в педофилии депутата КПРФ попало на видео

Задержание заподозренного в педофилии депутата КПРФ Самсонова. Видео
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Задержание заподозренного в педофилии депутата КПРФ Артема Самсонова попало на видео, кадры есть в распоряжении «Известий».

На записи видно, как правоохранители останавливают машину депутата.

Самсонов был задержан ранее 17 ноября на выезде из города. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. В отношении депутата во Владивостоке возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По данным следствия, мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении. Депутату может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время следствие допрашивает свидетелей и потерпевшего. В квартире депутата местного заксобрания были проведены обыски.

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